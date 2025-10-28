Вадим Пидлипенский, позывной "Рамштайн", погиб 25 октября 2025 года. Жизнь защитника Украины оборвалась во время выполнения боевого задания вблизи Лимана, пишет 24 Канал со ссылкой на Ультрас Динамо.

Что известно о погибшем фанате Динамо?

С середины 2000-х Вадим Пидлипенский ездил на выездные матчи с участием киевского Динамо. Он имел отношение к нескольким фанатским коллективам.

Вадим запомнился своим юмором и добрым нравом, ведь всегда был душой компании. Киевское Динамо на официальном сайте выразило соболезнования родным и близким погибшего героя.

Мы скорбим вместе с вами. Это еще одна невосполнимая потеря для нашего фанатского движения. Вечная память и дань уважения Герою, который отдал жизнь за нашу страну. Пусть покоится с миром. Всегда будем помнить о его героическом подвиге,

– говорится в сообщении Динамо.

Вадим Пидлипенский был преданным фанатом Динамо / фото Ультрас Динамо

На странице Ультрас Динамо отметили, что о дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Вадиму Пидлипенскому.

Ранее сообщалось о потере известного болельщика Динамо Евгения Лукьянюка. Свой последний бой он принял на Запорожском направлении.