Вадим Підлипенський, позивний "Рамштайн", загинув 25 жовтня 2025 року. Життя захисника України обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу Лиману, пише 24 Канал з посиланням на Ультрас Динамо.

Що відомо про загиблого фаната Динамо?

Із середини 2000-х Вадим Підлипенський їздив на виїзні матчі за участю київського Динамо. Він мав відношення до кількох фанатських колективів.

Вадим запам'ятався своїм гумором та доброю вдачею, адже завжди був душею компанії. Київське Динамо на офіційному сайті висловило співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Ми сумуємо разом із вами. Це ще одна непоправна втрата для нашого фанатського руху. Вічна пам'ять і шана Герою, який віддав життя за нашу країну. Нехай спочиває з миром. Завжди будемо пам'ятати про його героїчний подвиг,

– йдеться у повідомленні Динамо.

Вадим Підлипенським був відданим фанатом Динамо / фото Ультрас Динамо

На сторінці Ультрас Динамо зазначили, що про дату та місце похорону буде повідомлено додатково.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Вадиму Підлипенському.

