Накануне динамовская семья понесла тяжелую утрату. В боях с российскими оккупантами отдал жизнь за независимость Украины известный болельщик "бело-синих" Евгений Лукьянюк, сообщает 24 Канал со ссылкой на WBC Ультрас Динамо.

Что известно о трагической гибели?

Украинский воин служил в 210-м отдельном штурмовом подразделении. Он погиб 3 октября во время выполнения боевого задания.

Евгений свой последний бой принял на Запорожском направлении. Фанаты Динамо выразили соболезнования близким Лукьянюка.

Евгений был достойным сыном своей страны и верным болельщиком Динамо до последнего дня. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Евгения. Вечная память Герою,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что павший воин был также координатором Комитета освобождения политзаключенных. В этом сообществе очень трогательно высловились о гибели украинского воина.

"Как же жаль, что не умею я написать такого некролога, чтобы все, кто не знал Женю, хоть на тысячную долю почувствовали, каким он был. Он был из крыла "молодых нигадяев", черкомовцев. Такой приветливый, надежный, солидарный и справедливый.

Без всяких понтов или геройства, он всегда был рядом в важные моменты и всегда без акцента на себе. Так тихо и воевал. Без сообщений, лозунгов, сборов ... на столько, что почти никто и не знает, с каких пор. Из футбольных фанатов. Трудяга, повар-виртуоз", – написала Татьяна Близнюк.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Евгению Лукьянюку…

Напомним, что накануне также на фронте погиб представитель ультрас Кривбасса Артем Степченко. Жизнь воина оборвалась в конце лета на Сумском направлении.

Что известно об участии фанатов Динамо в войне?