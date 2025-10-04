Болельщик киевского Динамо и военнослужащий ВСУ погиб в селе Филия, что на Днепропетровщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в инстаграме WBC Ultras Dynamo.
Что известно о погибшем болельщике Динамо?
Никита Гончаренко был представителем фанатского движения киевского Динамо. В Вооруженных силах Украины имел звание младшего сержанта и служил в 150-м отдельном разведывательном ударном батальоне. Обстоятельства гибели бойца не сообщаются.
"Бело-синяя семья выражает соболезнования родным и близким. Память о Никите останется с нами", – говорится в сообщении WBC Ultras Dynamo.
На фронте погиб болельщик Динамо Никита Гончаренко / фото WBC Ultras Dynamo
Как фанаты Динамо защищают Украину?
- Болельщики Динамо активно присоединились к защите Украины. Они одними из первых присоединились к Силам обороны в 2014 году, а также после начала полномасштабной войны в 2022.
- Фанатское движение "бело-синих" не забывает своих собратьев, которые отдали жизнь в боях за Родину.
- В знак благодарности самым преданным болельщикам столичный клуб посвятил третью звезду на эмблеме защитникам Украины. Об этом недавно напомнил главный тренер Динамо Александр Шовковский.
- На конец августа 2025 года было известно о 58 погибших преданных болельщиков "бело-синих". К сожалению, эта цифра увеличивается.
- Ранее мы сообщали о гибели фаната Динамо Евгения Остапенко, который защищал Мариуполь и Херсон.