Вболівальник київського Динамо та військовослужбовець ЗСУ загинув поблизу села Філія, що на Дніпропетровщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку в інстаграмі WBC Ultras Dynamo.

Читайте також Закатували за жовто-блакитну стрічку: трагічна історія футболіста, який отримав Героя України

Що відомо про загиблого вболівальника Динамо?

Микита Гончаренко був представником фанатського руху київського Динамо. У Збройних силах України мав звання молодшого сержанта та служив у 150-му окремому розвідувальному ударному батальйоні. Обставини загибелі бійця не повідомляються.

Біло-синя родина висловлює співчуття рідним і близьким. Пам’ять про Микиту залишиться з нами,

– йдеться у повідомленні WBC Ultras Dynamo.

На фронті загинув вболівальник Динамо Микита Гончаренко / фото WBC Ultras Dynamo

Як фанати Динамо захищають Україну?