Фанат Динамо Євген Остапенко боронив рідну землю від російських загарбників з 2014 року. Деталі його загибелі не повідомляються, пише 24 Канал з посиланням на WBC Ультрас.

Що відомо про полеглого фаната Динамо?

Представники фанатського руху Динамо у своїх соціальних мережах висловили співчуття рідним та близьким свого побратима.

Це велика втрата для біло-синьої родини і всієї України. Наші співчуття родичам і близьким героя, його подвиг вічно житиме в пам’яті нашої нації,

– йдеться у повідомленні WBC Ультрас Динамо.

Євген "Остап" Остапенко став на захист України у 2014 році. Тоді відданому вболівальнику Динамо було лише 19 років. Воїн брав участь у боях за Маріуполь, Піски, Щастя, Донецький аеропорт. Був поранений під час боїв під Металістом Луганської області.

Від початку повномасштабної війни визволяв Харківщину, боронив Херсон, Вовчанськ, Запорізьку та Донецьку область.

Прощання з Євгеном Остапенком відбудеться 13 вересня у Києві.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Євгену Остапенку.

Як фанати Динамо захищають Україну від ворога?

Нагадаємо, що фанатський рух одним з перших відреагував на російське вторгнення.

У Силах Оборони України воює значна кількість вболівальників футбольних клубів, в тому числі київського Динамо.

На кінець серпня 2025 року було відомо про 58 полеглих фанатів "біло-синіх". На знак вдячності своїм найвідданішим уболівальникам, столичний клуб присвятив третю зірку на емблемі захисникам України, що загинули на війні.

