Диктор стадіону перелічив прізвища та імена вболівальників Динамо, які віддали своє життя за незалежність України. Футболісти, тренери та присутні на матчі глядачі вшанували пам'ять справжніх героїв України, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Динамо.

Як Шовковський пояснив присутність третьої зірки на емблемі?

На післяматчевій пресконференції головний тренер Динамо Олександр Шовковський нагадав про значення третьої зірки на емблемі Динамо.

Хочу сказати від себе, що наша третя зірка – це зірка військових, знак пошани. Ми пам'ятаємо всіх наших уболівальників, дякуємо їм за підтримку, дякуємо їм за конструктивну критику. Будемо все робити, щоб дарувати нашим уболівальникам позитивні емоції. А вам усім я бажаю перемог, як у малих, так і у великих справах, і головної нашої бажаної такої всіма – Перемоги,

– сказав Шовковський.

Зазначимо, 58 відданих вболівальників Динамо не повернулися з поля бою. На матчі з Поліссям були присутні родини полеглих представників фанатського руху "біло-синіх". Кожна родина отримала зірку вдячності, пам'ятну відзнаку з іменем героя, який не повернувся з війни.

Скільки зірок на емблемі Динамо?

Нагадаємо, що серед футбольної спільноти існує традиція додавати до емблеми клубу зірку, яка символізує десять чемпіонських трофеїв.

За підсумком сезону-2024/25 київські динамівці здобули своє тридцяте чемпіонство (враховані трофеї виграні в чемпіонаті СРСР та першості України – 24 Канал). Після оформлення ювілейного чемпіонства столичний клуб оновив емблему, додавши до неї третю зірку.

В офіційному пресрелізі клубу зазначили, що третя зірка присвячена Збройним силам України. Таким чином Динамо віддячило кожному захиснику та захисниці, які боронять нашу землю від лютого ворога.

