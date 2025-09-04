Фанатський рух України напередодні поніс ще одну важку втрату. На війні, боронячи рідну країну від окупантів, загинув відомий вболівальник Дніпра Євген Коротченко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Рупор Північної Трибуни.

Що відомо про Євгена Коротченка?

Його серце перестало битися 28 серпня 2025 року. Трагедія сталася під час ворожої атаки росіян.

Євген був споукменом трибуни Дніпра та лідером колективу Річний флот. З початку повномасштабного вторгнення він служив зв'язківцем на морському флоті.

Це велика втрата для всіх нас. Наші співчуття близьким і родичам Євгена. Всі знали Коротіча, як світлу, відкриту, добру людину. Завжди приходив на допомогу і нікому не відмовляв. Безумовно був одним з головних двигунів нашого двіжу,

– йдеться у заяві.

Зазначається, що Євген нещодавно одружився та повернувся з весільної подорожі. Без батька залишилась дружина та діти. Тепер йому назавжди 32!

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Євгену Коротченку…

