Напередодні сталася ще одна непоправна втрата. Захищаючи Україну від загарбників, загинув представник ультрас Кривбаса Артем Степченко, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу криворізького клубу.

Що відомо про полеглого захисника України?

Життя українського воїна обірвалося 26 серпня 2025 року на Сумському напрямку. Він загинув при виконанні бойового завдання.

Артем Степченко воював з перших днів повномасштабного вторгнення. Він добровільно долучився до лав Сил оборони України, приєднавшись до 98 батальйону ТрО Азов-Дніпро.

Згодом фанат Кривбаса став одним із засновників підрозділу безпілотних систем RUGBY TEAM 129 ОВМБр. Там воїн, який мав позивний "Шпендик", отримав посаду командира інженерно-саперного взводу.

Він за свою службу був нагороджений відзнакою Президента "За оборону України". На жаль, тепер Артему Степченку назавжди 34!

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Артему Степченку...

