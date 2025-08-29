Олександр Драмбаєв-старший десять років боронив Україну від російських загарбників. На жаль, після звільнення в запас він трагічно загинув у ДТП, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм футболіста.

Як Драмбаєв відреагував на смерть батька?

Захисник ЛНЗ Олександр Драмбаєв був шокований звісткою. Останнім часом його батько боровся з онкологічним захворюванням та майже здолав цей недуг. Життя Драмбаєва-старшого обірвалося 28 серпня.

"28 серпня о 6:51 пролунав дзвінок з маминого телефону, якийсь чоловік повідомив про страшне ДТП з участю моїх батьків. Приїхавши на місце, я не міг повірити, що це сталося.

Я не вірив до останнього, поки не побачив батька в розбитій автівці. Тоді я почав усвідомлювати, що його більше немає. Я досі відчуваю запах його крові на собі і намагаюсь зрозуміти, як так, Боже??? Ти його оберігав 10 років війни! Цілих 10 років! Він пройшов від Авдіївки до Маріуполя, був на передових позиціях. Був нагороджений орденом "За вірність народу України", медалями "За визволення Маріуполя" та президентською медаллю.

А зараз, коли він пішов на пенсію, ти вирішив його забрати від нас? Навіщо? Одразу після війни ти зробив так, щоб він захворів на страшну недугу, дрібноклітинний рак легень. І тоді, коли ми були так поруч з ремісією, ти вирішив його забрати ! Чи існуєш ти тоді насправді? Все життя їздив за кермом і помер теж, за кермом. Завжди був чесним, справжнім чоловіком", – написав Драмбаєв-молодший.

Батько Драмбаєва мав державні нагороди / фото з інстаграму футболіста

Нагадаємо, що Олександр Драмбаєв народився у Запоріжжі. Він є вихованцем академії донецького Шахтаря. На дорослому рівні грав за Маріуполь, бельгійський Зюльте-Варегем, Кривбас. Взимку 2025 року поповнив склад черкаського ЛНЗ. У складі молодіжної збірної України зіграв 8 поєдинків.

