У вівторок, 26 серпня, помер відомий український футболіст Сергій Парастаєв. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію футболу Миколаєва.

Читайте також Челсі відзначився потужним вчинком після смерті Діогу Жоти: що зробив клуб Мудрика

Що відомо про футбольну кар'єру Сергія Парастаєва?

Сергій Парастаєв народився 26 вересня 1961 року в грузинському місті Руставі. З юного віку хлопець почав займатися спортом. Його мама була чемпіонкою Грузії з бігу на 800 метрів.

Першою командою Сергія було Торпедо з Кокшетау (Казахстан). Згодом талановитий нападник виступав за томський Манометр та Металург з Магнітогорська.

У 1986 році результативного форварда порекомендував до Дніпра Микола Павлов. У першому ж матчі за дублерів Сергій забив п'ять голів. Проте пробитися в основний склад дніпрян, де грали Олег Протасов, Олег Таран та Володимир Лютий, він не зумів.

Тренер Дніпра Євген Кучеревський порадив нападнику перейти до миколаївського Суднобудівника. За головну команду міста корабелів Парастаєв зіграв 152 матчі, у яких забив 12 голів.

У першому чемпіонаті незалежної України зіграв три поєдинки за вінницьку Ниву у Вищій лізі та два матчі за житомирське Полісся у Першій лізі. У 32 роки змушений був завершити кар'єру через розрив ахіллового сухожилля.

Починаючи з 2003 року Сергій Парастаєв працював директором заводу з виробництва рибних консервів у Новій Одесі "Миколаїврибпром".

Раніше ми розповідали про колишнього футболіста київського Динамо Валентина Белькевича, який передчасно пішов з життя у 2014 році.