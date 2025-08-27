Во вторник, 26 августа, умер известный украинский футболист Сергей Парастаев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию футбола Николаева.

Читайте также Челси отметился мощным поступком после смерти Диогу Жоты: что сделал клуб Мудрика

Что известно о футбольной карьере Сергея Парастаева?

Сергей Парастаев родился 26 сентября 1961 года в грузинском городе Рустави. С юного возраста парень начал заниматься спортом. Его мама была чемпионкой Грузии по бегу на 800 метров.

Первой командой Сергея было Торпедо из Кокшетау (Казахстан). Впоследствии талантливый нападающий выступал за томский Манометр и Металлург из Магнитогорска.

В 1986 году результативного форварда порекомендовал в Днепр Николай Павлов. В первом же матче за дублеров Сергей забил пять голов. Однако пробиться в основной состав днепрян, где играли Олег Протасов, Олег Таран и Владимир Лютый, он не сумел.

Тренер Днепра Евгений Кучеревский посоветовал нападающему перейти в николаевский Судостроитель. За главную команду города корабелов Парастаев сыграл 152 матча, в которых забил 12 голов.

В первом чемпионате независимой Украины сыграл три поединка за винницкую Ниву в Высшей лиге и два матча за житомирское Полесье в Первой лиге. В 32 года вынужден был завершить карьеру из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Начиная с 2003 года Сергей Парастаев работал директором завода по производству рыбных консервов в Новой Одессе "Николаеврыбпром".

Ранее мы рассказывали о бывшем футболисте киевского Динамо Валентине Белькевиче, который преждевременно ушел из жизни в 2014 году.