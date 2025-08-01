Болельщики киевского Динамо обожали дирижера атак и капитана Валентина Белькевича. 24 Канал вспомнил самые интересные моменты карьеры и личной жизни плеймейкера "бело-синих".

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Дебютный гол в Житомире и допинг-скандал

Любимец киевской торсиды Валентин Белькевич родился 27 января 1973 года в Минске. Парень в детстве начал заниматься футболом. Это не мешало ему в учебе. Валентин был отличником в школе, а учителя отмечали у него незаурядные интеллектуальные способности.

В 18 лет Белькевич дебютировал в основной команде минского Динамо. В первой своей игре на взрослом уровне Валентин отметился голом. А случилось это в Украине, в матче 1/16 Кубка СССР с житомирским Полесьем (2:2).

Интересно, что свой первый гол за сборную Беларуси полузащитник забил тоже в Украине. Это произошло в товарищеском матче на тогда еще Республиканском стадионе в Киеве. Валентин открыл счет во встрече, которая завершилась победой "сине-желтых" – 3:1.

Белькевич и Хацкевич в составе сборной Беларуси / фото из белорусских СМИ

В конце 1994 года Белькевич попал в допинговый скандал. В пробе футболиста минского Динамо обнаружили запрещенное вещество. УЕФА дисквалифицировал Белькевича на один год. Футболист очень близко к сердцу воспринял отстранение, ведь намеренно не употреблял допинг. Клубный врач сделал ему укол, который не записал в медицинский журнал. Из-за критических публикаций в прессе Белькевич перестал давать интервью представителям медиа.

Стал любимцем Лобановского после "банки" Сабо

Валентин Белькевич вместе со своим другом Александром Хацкевичем в середине 90-х были главными звездами в Беларуси. Полузащитники уже переросли уровень местного чемпионата и нуждались в новых вызовах. За дуэтом белорусов охотились московские клубы, однако их сумел перехватить чемпион Украины. Летом 1996 года Белькевич и Хацкевич оказались в киевском Динамо. Для друзей стало приятной неожиданностью, что они снова играли в одной команде.

Однако первые месяцы пребывания в Киеве стали испытанием для Валентина. Тогдашний главный тренер "бело-синих" Йожеф Сабо не видел техничного полузащитника игроком основы. В первой части сезона белорус три раза появлялся на поле, суммарно сыграв 90 минут.

Все изменилось с приходом Валерия Лобановского. Мэтр тренерского цеха разглядел незаурядный талант хавбека, найдя для него место в стартовом составе. Белькевич сумел выиграть конкуренцию у Калитвинцева, дополнив ударное трио Динамо: Белькевич – Ребров – Шевченко.

Легендарное Динамо конца 1990-х / фото ФК Динамо

Валентин мог с закрытыми глазами выдать пас-конфетку на партнера по команде. А еще полузащитник был настоящим мастером стандартных положений. Белькевич был дирижером игры киевлян на поле. Его отсутствие в составе сразу сказывалось на результативности форвардов.

Всего за киевскую команду Белькевич сыграл 344 матча, забил 69 голов и отдал 125 ассистов. Вместе с "бело-синими" завоевал многочисленные трофеи: восемь чемпионств Украины, семь кубков, участие в полуфинале Лиги чемпионов сезона 1998/99.

Белькевич с Кубком Украины / фото ФК Динамо

Завершение карьеры и отказ от белорусского паспорта

С возрастом у Валентина участились травмы. Полузащитник, без которого трудно было представить среднее звено киевлян, оказывался на скамейке запасных. Летом 2008 года Белькевич покинул Киев и отправился в Баку, где подписал годовой контракт с местным Интером. Однако уже через полгода вернулся в Украину.

Легенда Динамо получил тренерскую лицензию и начал работу с юношеской командой киевского Динамо. Белькевич не собирался возвращаться в Беларусь, ведь Киев стал для него родным. Более того, 1 апреля 2008 года получил украинское гражданство.

На тренерском мостике Динамо U-19 / фото ФК Динамо

Бракосочетание с солисткой ВИА ГРЫ и быстрый развод

Летом 2004 года капитан Динамо Валентин Белькевич женился на поп-певице Анне Седоковой. Солистку ВИА ГРА часто можно было увидеть на трибунах стадиона "Динамо", где она поддерживала Валентина во время матчей.

Седокова ради мужа оставила группу и собиралась посвятить жизнь семье. 8 декабря 2004 года у Валентина и Анны родилась дочь Алина. Казалось, что лучшей пары трудно найти.

Свадьба Белькевича и Седоковой

Однако брак продлился всего два года. Седокова впоследствии в многочисленных интервью обвиняла Валентина в изменах. Зато Белькевич никогда не комментировал личную жизнь.

После начала полномасштабной войны бывшая киевлянка Анна Седокова переехала в Россию. Сначала певица объявила о творческой паузе, но потом возобновила концертную деятельность в стране-агрессоре. Она публично не осудила Россию за начатую кровавую войну.

Довольно часто она попадает в скандальную хронику. 17 декабря 2024 года бывшего мужа певицы 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимма нашли мертвым в центре Москвы. По сообщению СМИ, он покончил с собой.

Дочери Белькевича и Седоковой сейчас 20 лет. Она преимущественно живет в американском Бостоне, но часто наведывается в Москву. Девушка активно ведет социальные сети, где делится с подписчиками собственной жизнью.

Алина Белькевич / фото из инстаграма

Внезапная смерть Белькевича

Валентин Белькевич ушел из жизни 1 августа 2014 года от тромбоэмболии – закупорки кровеносного сосуда тромбом. За несколько дней до трагической даты руководство "бело-синих" уволило его с должности главного тренера Динамо U-19. Из-за этого у него началась депрессия.

Позже его друг Александр Хацкевич рассказал, что в этот сложный период жизни Валентин употреблял алкоголь.

3 августа 2014 года Белькевича похоронили на Байковом кладбище в Киеве рядом с могилой Валерия Лобановского. На похоронах легендарного динамовца пришли его воспитанники из юношеской команды и бывшие партнеры по клубу.

Могила Белькевича на Байковом кладбище в Киеве / фото ФК Динамо

Валентин Белькевич навсегда остался в сердцах фанатов Динамо, а его голы и филигранные передачи еще долго будут вспоминать настоящие ценители игры миллионов.