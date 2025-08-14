В начале июля мир футбола всколыхнула трагическая смерть Диогу Жоты. Португалец погиб в ДТП вместе со своим братом Андре Силвой. На это событие отреагировал и футбольный клуб Челси, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Марио Кортегана.

Что сделал Челси?

В июле лондонцы стали победителем Клубного чемпионата мира, разгромив в финале ПСЖ (3:0). "Синие" решили часть своих призовых перечислить семье Жоты.

У Диогу остались жена Руте Кардосо и трое детей. С ней португалец женился всего за 10 дней до смерти. Футболист попал в автокатастрофу в Испании в провинции Самора.

Из-за превышения скорости в его авто лопнула шина, поэтому транспортное средство съехало с трассы и загорелось. Жота и его брат погибли сразу, сгорев внутри машины.

Жота за свою карьеру выступал за Пасуш Ферейру, Атлетико, Порту, Вулверхэмптон и Ливерпуль. За пять лет в составе "красных" Диогу забил 65 голов в 182 матчах.

К слову, Ливерпуль досрочно расторг контракт с Жотой и выплатил его семье всю зарплату игрока, которая оставалась по контракту до 2027 года. Также клуб вывел из обращения 20 номер, под которым играл нападающий.