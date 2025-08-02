После этого Ливерпуль вывел из обращения на всех уровнях 20 номер, чтобы отдать дань памяти португальскому нападающему и его вкладу в завоевание юбилейного чемпионского титула. Накануне произошла еще одна сентиментальная история, которая связана с Диогу Жотой, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Брайтона.

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Как легенда АПЛ решил почтить память Жоты?

Ветеран английского футбола Джеймс Милнер решил также почтить память бывшего одноклубника. Он сменил свой игровой номер в честь португальца.

Я хотел сделать это в знак уважения и, конечно же, отдать дань памяти Диогу Жоти. Он был невероятным игроком. Мне посчастливилось играть с ним. Он также был прекрасным другом. Будет честью играть под его номером в этом сезоне в Премьер-лиге,

– сказал Милнер.

Отметим, что Джеймс Милнер и Диогу Жота провели в Ливерпуле вместе три сезона. В этот период "красные" выиграли Кубок Англии, национальный Суперкубок, а также Кубок лиги.

Интересно. С номером в честь португальского нападающего Джеймс Милнер уже в нынешнем сезоне может установить абсолютный рекорд АПЛ по количеству матчей. Сейчас в его активе 638 поединков, а в Гарета Барри – 653.

Напомним, что через неделю после аварии с участием Диогу Жоты свидетель ДТП заявил о фальшивых выводах полиции.