Длительное время фаворитом считался ПСЖ, однако в последние недели сильно активизировались Ньюкасл и Тоттенхэм. После непростых переговоров руководство "вишен" все же согласилось продать своего центрального защитника, сообщает 24 Канал со ссылкой на авторитетного журналиста Николо Скиру.

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Где продолжит карьеру Забарный?

Борьбу за украинца выиграл парижский клуб. Стороны достигли договоренности по трансферу Ильи Забарного.

Соглашение между клубами завершено и подтверждено. Сумма перехода футболиста из Борнмута в ПСЖ составит 68 миллионов евро.

Защитник сборной Украины подпишет контракт до 30 июня 2030 года. Вскоре о трансфере должны объявить официально.

Справка. Илья Забарный выступал за "вишен" с января 2023 года. За английский клуб он провел 86 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Напомним, что накануне появилась информация, что у будущего одноклубника украинца могут быть большие проблемы с законом. Ему грозит длительное заключение за подозрение в изнасиловании.