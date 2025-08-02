Тривалий час фаворитом вважався ПСЖ, проте в останні тижні сильно активізувалися Ньюкасл і Тоттенгем. Після непростих перемовин керівництво "вишень" все ж таки погодилося продати свого центрального захисника, повідомляє 24 Канал із посиланням на авторитетного журналіста Ніколо Скіру.

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Де продовжить кар'єру Забарний?

Боротьбу за українця виграв паризький клуб. Сторони досягли домовленості щодо трансферу Іллі Забарного.

Угода між клубами завершена та підтверджена. Сума переходу футболіста з Борнмута у ПСЖ складе 68 мільйонів євро.

Захисник збірної України підпише контракт до 30 червня 2030 року. Незабаром про трансфер мають оголосити офіційно.

Довідка. Ілля Забарний виступав за "вишень" з січня 2023 року. За англійський клуб він провів 86 матчів, у яких забив один гол і віддав один асист.

Нагадаємо, що напередодні з'явилася інформація, що в майбутнього одноклубника українця можуть бути великі проблеми з законом. Йому загрожує тривале ув'язнення за підозру у зґвалтуванні.