На початку липня світ футболу сколихнула трагічна смерть Діогу Жоти. Португалець загинув у ДТП разом зі своїм братом Андре Сілвою. На цю подію відреагував і футбольний клуб Челсі, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Маріо Кортегана.

Що зробив Челсі?

У липні лондонці стали переможцем Клубного чемпіонату світу, розгромивши у фіналі ПСЖ (3:0). "Сині" вирішили частину своїх призових перерахувати родині Жоти.

У Діогу залишились дружина Руте Кардосо та троє дітей. Із нею португалець одружився всього за 10 днів до смерті. Футболіст потрапив у автокатастрофу в Іспанії у провінції Самора.

Через перевищення швидкості у його авто луснула шина, тому транспортний засіб з'їхав з траси та загорівся. Жота та його брат загинули одразу, згорівши всередині машини.

Жота за свою кар'єру виступав за Пасуш Ферейру, Атлетіко, Порту, Вулверхемптон та Ліверпуль. За п'ять років у складі "червоних" Діогу забив 65 голів у 182 матчах.

До слова, Ліверпуль достроково розірвав контракт із Жотою та виплатив його сім'ї усю зарплату гравця, яка залишалась по контракту до 2027 року. Також клуб вивів з обігу 20 номер, під яким грав нападник.