Рута Кардозу вперше через місяць після загибелі Діогу Жоти з'явилась у публічній площині. Дружина португальського футболіста у своєму інстаграмі опублікувала зворушливий допис, повідомляє 24 канал.

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Що написала Кардозу?

Діогу Жота загинув у аварії в Іспанії 3 липня 2025 року. За дев'ять днів до своєї смерті португальський футболіст одружився з Рутою Кардозою – 22 червня.

У вівторок, 22 липня, Рута Кардозу опублікувала світлини з весілля з Діого Жотою. Дружина футболіста залишила емоційний підпис під публікацією.

Місяць відтоді, як ми сказали: Поки смерть не розлучить нас. Навіки, твоя наречена,

– написала Кардозу.

Нагадаємо, що Діогу Жота виховував трьох спільних дітей зі своєю дружиною Рутою Кардозу Трагічна загибель португальського футболіста залишила велику порожнечу у його родині.

Раніше повідомляли про те, що Ліверпуль офіційно вивів з обігу ігровий номер Діогу Жоти, під яким виступав футболіст у складі англійського гранда.