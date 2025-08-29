Александр Драмбаев-старший десять лет защищал Украину от российских захватчиков. К сожалению, после увольнения в запас он трагически погиб в ДТП, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм футболиста.

Как Драмбаев отреагировал на смерть отца?

Защитник ЛНЗ Александр Драмбаев был шокирован известием. В последнее время его отец боролся с онкологическим заболеванием и почти одолел этот недуг. Жизнь Драмбаева-старшего оборвалась 28 августа.

"28 августа в 6:51 раздался звонок с маминого телефона, какой-то человек сообщил о страшном ДТП с участием моих родителей. Приехав на место, я не мог поверить, что это произошло.

Я не верил до последнего, пока не увидел отца в разбитой машине. Тогда я начал осознавать, что его больше нет. Я до сих пор чувствую запах его крови на себе и пытаюсь понять, как так, Боже??? Ты его оберегал 10 лет войны! Целых 10 лет! Он прошел от Авдеевки до Мариуполя, был на передовых позициях. Был награжден орденом "За верность народу Украины", медалями "За освобождение Мариуполя" и президентской медалью.

А сейчас, когда он ушел на пенсию, ты решил его забрать от нас? Зачем? Сразу после войны ты сделал так, чтобы он заболел страшным недугом, мелкоклеточный рак легких. И тогда, когда мы были так рядом с ремиссией, ты решил его забрать! Существуешь ли ты тогда на самом деле? Всю жизнь ездил за рулем и умер тоже, за рулем. Всегда был честным, настоящим мужчиной", – написал Драмбаев-младший.

Отец Драмбаева имел государственные награды / фото из инстаграма футболиста

Напомним, что Александр Драмбаев родился в Запорожье. Он является воспитанником академии донецкого Шахтера. На взрослом уровне играл за Мариуполь, бельгийский Зюльте-Варегем, Кривбасс. Зимой 2025 года пополнил состав черкасского ЛНЗ. В составе молодежной сборной Украины сыграл 8 поединков.

