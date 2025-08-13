Шахтер готовится к ответному матчу квалификации Лиги Европы. Команда Арды Турана в четверг, 14 августа, сыграет против Панатинаикоса. Накануне встречи клуб потрясли печальные новости, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Георгия Судакова.

По теме Таблица коэффициентов УЕФА в сезоне 2025-2026: на каком месте Украина

Что произошло у Судакова?

О трагедии рассказал лидер команды Георгий Судаков. За два дня до встречи у парня умер отец Виктор, который 13 августа должен был бы праздновать день рождения. Игрок опубликовал щемящий пост о нем и добавил несколько фотографий.

"Завтра у тебя должен был бы быть день рождения, но у Бога другой план на этот день. Ты был настоящий, искренний, с добрым сердцем и чистой душой! В четверг ты должен был бы как всегда смотреть футбол, болеть, переживать, а после игры набрать мне и сказать "Сынок, ты как всегда лучший". Еще позавчера с тобой вспоминали эмоции с гендер-пати, как ты со всеми ребятами общался и кайфовал: "Ну ребята такие все классные, душевные, они мне как родные".



Георгий Судаков с отцом / фото из инстаграма футболиста

Хочу еще хотя бы раз услышать твою установку на игру. "Сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший". Не забывайте позвонить родным! Никогда не знаешь, когда случится "тот самый день",

– написал Судаков.



Архивное фото отца Георгия / фото из инстаграма Судакова

Читайте также Футболистка Шахтера забила невероятной красоты гол в чемпионате Украины: видео безумного выстрела

Напомним, что Георгий является воспитанником Шахтера. Игрок дебютировал за взрослую команду в 2020 году и уже успел стать ее лидером. В 145 матчах украинец записал на свой счет 35 голов и 25 ассистов.

Судаков помог "горнякам" по два раза выиграть чемпионат и Кубок Украины. К слову, Шахтер уже успел допустить осечку в этом сезоне, сыграв вничью против Карпат.