В Украине в начале августа стартовал новый футбольный сезон. В УПЛ уже успели отыграть два тура, а тем временем параллельно продолжается и женский чемпионат Украины, сообщает 24 Канал.

Как забила Головач?

И в этом соревновании тоже случаются крутые голы. Во втором туре чемпионата между собой встретились женские команды Шахтера и Колоса. Дончанки были фаворитами боя.

Впрочем им удалось выиграть лишь со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забила капитан донецкого клуба Виктория Головач. Причем ее мяч стал украшением соревнования, ведь игрок эффектным выстрелом идеально попала в дальнюю "девятку".

Как Головач поразила ворота Колоса: смотреть видео

После двух стартовых туров Шахтер идет без потерь, но занимает лишь четвертое место в чемпионате. Так же по 6 очков имеют Ворскла, Металлист 1925 и Систерс, но у них лучшая разница мячей.

Отметим, что параллельно свой матч в УПЛ играла и мужская команда Шахтера. "Горняки" выдали боевой матч против Карпат и не удержали победу. Счет – 3:3.