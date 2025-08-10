В Україні на початку серпня стартував новий футбольний сезон. В УПЛ вже встигли відіграти два тури, а тим часом паралельно триває і жіночий чемпіонат України, повідомляє 24 Канал.

Як забила Головач?

І у цьому змаганні теж трапляються круті голи. У другому турі чемпіонату між собою зустрілись жіночі команди Шахтаря та Колоса. Донеччанки були фаворитами бою.

Втім їм вдалось виграти лише з рахунком 1:0. Єдиний гол в середині першого тайму забила капітан донецького клубу Вікторія Головач. Причому її м'яч став окрасою змагання, адже гравчині ефектним пострілом ідеально влучила у дальню "дев'ятку".

Як Головач вразила ворота Колоса: дивитися відео

Після двох стартових турів Шахтар йде без втрат, але посідає лише четверте місце в чемпіонаті. Так само по 6 очок мають Ворскла, Металіст 1925 та Сістерс, але у них краща різниця м'ячів.

Відзначимо, що паралельно свій матч в УПЛ грала і чоловіча команда Шахтаря. "Гірники" видали бойовий матч проти Карпат та не втримали перемогу. Рахунок – 3:3.