Ответный матч запланирован на 14 августа. 24 Канал спросил искусственный интеллект о шансах Шахтера пробиться в следующий раунд Лиги Европы.

Какой прогноз сделал ИИ на шансы Шахтера пройти Панатинаикос?

Второй поединок состоится в Польше, где Шахтер проводит свои "домашние" матчи в еврокубках. ИИ выделил три фактора, которые играют на руку "горнякам" во второй игре.

Первое всего, это общая сила состава. Несмотря на травму Кевина, Шахтер считается индивидуально сильной командой в противостоянии против Панатинаикоса.

Также в топ-3 искусственный интеллект добавил опыт дончан в еврокубках. Ведь Шахтер является постоянным участником еврокубковых турниров.

Нулевая ничья в Греции также, по мнению Gemini, сыграет на руку донецкому клубу. Команда Арды Турана не пропустила и не проиграла на выезде "трилистникам".

Искусственный интеллект выделил факторы Панатинаикоса.



Положительные факторы Панатинаикоса / Скриншот с Gemini

По мнению ИИ, Шахтер будет фаворитом ответного матча против Панатинаикоса. Нулевая ничья в Греции дает стратегическое преимущество дончанам перед второй игрой. Такой результат в выездном матче считается положительным для команды, которая гостила на поле соперника. Однако второй поединок будет очень сложным для обоих коллективов.

Если перед первой игрой шансы "горняков" на проход дальше был 65-70 процентов, то после первого матча цифры Шахтера на проход в следующий раунд Лиги Европы вырос до 70-75 процентов. ИИ прогнозирует непростую победу Шахтера в один или два гола.