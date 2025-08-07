Это была первая встреча Шахтера против Панатинаикоса. Накануне первого матча "горняки" потеряли одного из лидеров – Кевина, пишет 24 Канал.

Как закончился матч Панатинаикос – Шахтер?

Лишь на 17-й минуте матча команды создали первую остроту. Голкипер греческого клуба спас свои владения после удара под перекладину от Алиссона.

Панатинаикос ответил ударом Тете, после которого мяч пролетел высоко над перекладиной.

В конце тайма Невертон продемонстрировал свой дриблинг и пробил по воротам соперника. Только вратарь хозяев стал на пути гола, парировав выстрел бразильца.

На последней минуте первых 45 минут опасный момент создали хозяева. Пельистри мощно зарядил под перекладину – Ризнык в сногсшибательном прыжке потянул удар.

Уже в следующей атаке Ризнык снова вступил в игру, но на этот раз Дмитрий легко забрал мяч в руки после удара Тете. На перерыв команды ушли при нулевом счете на табло.

Равная игра

На старте второй половины встречи "горняки" получили хороший стандарт. Алиссон взялся исполнять штрафной, но выстрел потащил вратарь Панатинаикоса.

На 74-й минуте Эгиналду, который только что вышел на замену, оказался на газоне в штрафной площадке хозяев. Бразилец не смог продолжить игру. Хотя момент был довольно спорным, ведь защитник Панатинаикоса вел довольно грубую борьбу, которую проигнорировал арбитр.

В последние 10 минут Швед потерял мяч, организовав атаку для соперника. Ризнык выполнил невероятное спасение для дончан после удара Свидерского. Через две минуты Ризнык снова спас Шахтер от пропущенного гола после выстрела Зарури.

Невероятный момент упустили дончане.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью в первом поединке.

Панатинаикос – Шахтер 0:0

К слову, ответный матч Шахтер – Панатинаикос запланирован на 14 августа (21:00 по киевскому времени).