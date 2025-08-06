Игра состоится Афинах на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Читайте также Умер 25-летний футболист Зари Владимир Белоцерковец

Кто будет транслировать матч Панатинаикос – Шахтер?

Для "горняков" это уже будет третий соперник в квалификации Лиги Европы. До этого они уверенно прошли финский Ильвес и турецкий Бешикташ.

В Украине поединок Панатинаикос – Шахтер будут транслировать в прямой трансляции на ресурсах UPL.TV. Он доступен, как у кабельных операторов, так и на OTT-платформах.

Отметим, что ранее "горняки" никогда не встречались с "трилистниками". Дончане всего трижды играли с греческими клубами и сейчас имеют минимальное преимущество в этих противостояниях – одна победа и две ничьи.

К слову. Шахтеру в первой встрече против греков не поможет левый вингер Кевин. Он пропустит игру из-за мышечного повреждения.

Напомним, что победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации – это последняя стадия, в которой определятся обладатели путевок в основной этап Лиги Европы. "Горняки" уже знают своего потенциального соперника – турецкий Самсунспор.