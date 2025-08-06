Гра відбудеться Афінах на Олімпійському стадіоні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Панатінаїкос – Шахтар?

Для "гірників" це вже буде третій суперник у кваліфікації Ліги Європи. До цього вони впевнено пройшли фінський Ільвес і турецький Бешикташ.

В Україні поєдинок Панатінаїкос – Шахтар транслюватимуть у прямій трансляції на ресурсах UPL.TV. Він доступний, як у кабельних операторів, так і на OTT-платформах.

Зазначимо, що раніше "гірники" ніколи не зустрічалися з "трилисниками". Донеччани всього тричі грали з грецькими клубами й наразі мають мінімальну перевагу в цих протистояннях – одна перемога та дві нічиї.

До слова. Шахтарю в першій зустрічі проти греків не допоможе лівий вінгер Кевін. Він пропустить гру через м'язове пошкодження.

Нагадаємо, що переможець протистояння вийде у плейоф кваліфікації – це остання стадія, в якій визначаться володарі путівок до основного етапу Ліги Європи. "Гірники" вже знають свого потенційного суперника – турецький Самсунспор.