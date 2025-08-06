Донецький Шахтар готується до матчів 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Після проходу Бешикташу команда Арди Турана потрапила на грецький Панатінаїкос, повідомляє 24 Канал.

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Як грав Шахтар проти греків?

Афінська команда є досвідченим єврокубковим бійцем, але останнім часом не хапає зірок з небес. При цьому греки перетинались на міжнародній арені із Динамо, запорізьким Металургом та Дніпром-1.

А от із Шахтарем ПАО зіграє вперше. Для "гірників" же це буде четвертий матч проти представника Греції. Донецький клуб досі не програвав еллінам, але ці ігри давались команді важко.

Вперше донеччани перетнулись із командою з цієї країни у 2005 році. В групі Кубка УЄФА команда Мірчі Луческу змогла мінімально переграти ПАОК лише завдяки голу Брандао з пенальті.

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ МАТЧ РАХУНОК ГОЛИ 2005-2006 Кубок УЄФА група Шахтар – ПАОК 1:0 Брандао, 68 (пен) 2006-2007 Ліга чемпіонів група Шахтар – Олімпіакос 2:2 Матузалем, 34, Маріка, 70 – Константіну, 24, Кастільо, 68 2006-2007 Ліга чемпіонів група Олімпіакос – Шахтар 1:1 Кастільо, 54 – Матузалем, 27

Тоді "гірники" посіли друге місце в групі, але вже в 1/16 фіналі вилетіли від Лілля. А вже за рік, у 2006-му, Шахтар натрапив у групі Ліги чемпіонів на Олімпіакос.

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У тій групі команди пропустили вперед Валенсію та Рому. Зрештою очні матчі Шахтаря та Олі двічі завершились внічию – 2:2 у Донецьку та 1:1 у Піреях.

Причому в обох зустрічах "гірникам" забив Нері Кастільо, який пізніше перейшов у Шахтар. Зрештою завдяки перемозі над Ромою український клуб посів третє місце та перебрався у Кубок УЄФА, де вилетів у 1/8 фіналу від Севільї після славнозвісного голу Палопа.

Нагадаємо, що перша зустріч між Шахтарем та Панатінаїкосом пройде 7 серпня в Афінах. Початок – о 21:00 за київським часом. У свою чергу матч-відповідь відбудеться у Кракові 14 серпня.