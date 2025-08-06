Донецкий Шахтер готовится к матчам 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. После прохода Бешикташа команда Арды Турана попала на греческий Панатинаикос, сообщает 24 Канал.

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Как играл Шахтер против греков?

Афинская команда является опытным еврокубковым бойцом, но в последнее время не хватает звезд с небес. При этом греки пересекались на международной арене с Динамо, запорожским Металлургом и Днепром-1.

А вот с Шахтером ПАО сыграет впервые. Для "горняков" же это будет четвертый матч против представителя Греции. Донецкий клуб до сих пор не проигрывал эллинам, но эти игры давались команде тяжело.

Впервые дончане пересеклись с командой из этой страны в 2005 году. В группе Кубка УЕФА команда Мирчи Луческу смогла минимально переиграть ПАОК только благодаря голу Брандао с пенальти.

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ МАТЧ СЧЕТ ГОЛЫ 2005-2006 Кубок УЕФА группа Шахтер – ПАОК 1:0 Брандао, 68 (пен) 2006-2007 Лига чемпионов группа Шахтер – Олимпиакос 2:2 Матузалем, 34, Марика, 70 – Константину, 24, Кастильо, 68 2006-2007 Лига чемпионов группа Олимпиакос – Шахтер 1:1 Кастильо, 54 – Матузалем, 27

Тогда "горняки" заняли второе место в группе, но уже в 1/16 финала вылетели от Лилля. А уже через год, в 2006-м, Шахтер наткнулся в группе Лиги чемпионов на Олимпиакос.

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В той группе команды пропустили вперед Валенсию и Рому. В конце концов очные матчи Шахтера и Оли дважды завершились вничью – 2:2 в Донецке и 1:1 в Пиреях.

Причем в обеих встречах "горнякам" забил Нери Кастильо, который позже перешел в Шахтер. В конце концов благодаря победе над Ромой украинский клуб занял третье место и перебрался в Кубок УЕФА, где вылетел в 1/8 финала от Севильи после знаменитого гола Палопа.

Напомним, что первая встреча между Шахтером и Панатинаикосом пройдет 7 августа в Афинах. Начало – в 21:00 по киевскому времени. В свою очередь ответный матч состоится в Кракове 14 августа.