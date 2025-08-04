Игра состоялась в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича и закончилась минимальной победой "горняков" со счетом 1:0. Ее посетило 9850 зрителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

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Какой рекорд был до этого?

Это самое большое количество людей на футбольной арене с начала полномасштабного вторжения. До этого рекорд посещаемости в период с 24 февраля 2022 года был установлен на матче Карпаты – Заря.

В последнем туре сезона-2024/2025 поединок во Львове посетило 6500 болельщиков. Тогда "львы" имели возможность завоевать право сыграть в еврокубках, но не смогли этого сделать, уступив со счетом 1:3.

Отметим, что для Эпицентра это был дебютный матч в истории в элитном дивизионе украинского футбола. В прошлом сезоне коллектив из Каменца-Подольского стал чемпионом Первой лиги.

Эпицентр – Шахтер: видеообзор поединка

Справка. Подопечные Сергея Нагорняка будут проводить домашние поединки УПЛ в Тернополе из-за несоответствия стадиона в родном городе требованиям высшего дивизиона.

Напомним, что в первом туре Украинской Премьер-лиги другой дебютант турнира сотворил сенсацию – Кудривка победила Александрию, которая является действующим серебряным призером.