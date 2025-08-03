Житомирское Полесье приехало во Львов после победного матча Лиги конференций против Санты-Коломы (4:1). Усталость игроков после долгой дороги из Андорры в Украину могла сыграть в пользу хозяев поля, пишет 24 Канал.

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Как завершился матч Карпаты – Полесье?

Перед началом чемпионата львовяне потеряли двух голкиперов: Александр Кемкин стал игроком Кривбасса, а Яков Кинарейкин отправился в испанский Вильярреал. "Зелено-белые" компенсировали потери подписанием двух опытных вратарей – Романа Мысака и Андрея Клищука.

Однако главный тренер "львов" Владислав Лупашко отдал предпочтение 18-летнему Назару Домчаку, который занял место в воротах.

Житомиряне очень уверенно чувствовали себя на выезде. Уже в дебюте поединка Крушинский добил мяч в ворота после удара Назаренко. Однако арбитр отменил гол, просмотрев видеоповтор.

"Волки" достигли своего на 29-й минуте. Гайдучик воспользовался прострелом Михайличенко и открыл счет во встрече.

Еще до перерыва мяч во второй раз оказался в сетке ворот Домчака. На 38-й минуте Назаренко реализовал пенальти за игру рукой Бабогло.

Во втором тайме львовяне пытались переломить ход встречи, чтобы вырвать хотя бы ничью. Однако защита житомирян играла безупречно. А за несколько минут до финального свистка Бабогло во второй раз заработал пенальти в собственные ворота. Одиннадцатиметровый после удара Филиппова взял 18-летний Домчак.

В итоге Полесье одержало важную выездную победу над Карпатами со счетом 2:0.

Карпаты – Полесье 0:2

Голы: Гайдучик, 29, Назаренко, 38 (с пенальти)

Нереализованный пенальти: Филиппов (П), 89

В турнирной таблице Полесье с тремя очками вышло на вторую строчку, расположившись сразу за сенсационной Кудривкой, которая в первом туре победила вице-чемпиона УПЛ Александрию.

Карпаты после первого поединка оказалось на дне таблицы.

В следующем туре Полесье дома сыграет с Колосом, а Карпаты во Львове встретятся с Шахтером. Оба матча состоятся в воскресенье, 10 августа.