Житомирське Полісся приїхало до Львова після переможного матчу Ліги конференцій проти Санти-Коломи (4:1). Втома гравців після довгої дороги з Андорри до України могла зіграти на користь господарів поля, пише 24 Канал.

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Як завершився матч Карпати – Полісся?

Перед початком чемпіонату львів'яни втратили двох голкіперів: Олександр Кемкін став гравцем Кривбас, а Яків Кінарейкін вирушив до іспанського Вільярреала. "Зелено-білі" компенсували втрати підписанням двох досвідчених воротарів – Романа Мисака та Андрія Кліщука.

Проте головний тренер "левів" Владислав Лупашко віддав перевагу 18-річному Назару Домчаку, який зайняв місце у воротах.

Житомиряни дуже впевнено почувалися на виїзді. Вже в дебюті поєдинку Крушинський добив м'яч у ворота після удару Назаренка. Однак арбітр скасував гол, переглянувши відеоповтор.

"Вовки" досягли свого на 29-й хвилині. Гайдучик скористався прострілом Михайліченка та відкрив рахунок у зустрічі.

Ще до перерви м'яч вдруге опинився у сітці воріт Домчака. На 38-й хвилині Назаренко реалізував пенальті за гру рукою Бабогло.

У другому таймі львів'яни намагалися переломити хід зустрічі, щоб вирвати бодай нічию. Однак захист житомирян грав бездоганно. А за кілька хвилин до фінального свистка Бабогло вдруге заробив пенальті у власні ворота. Одинадцятиметровий після удару Філіппова взяв 18-річний Домчак.

У підсумку Полісся здобуло важливу виїзну перемогу над Карпатами з рахунком 2:0.

Карпати – Полісся 0:2

Голи: Гайдучик, 29, Назаренко, 38 (з пенальті)

Нереалізований пенальті: Філіппов (П), 89

У турнірній таблиці Полісся з трьома очками вийшло на другу сходинку, розташувавшись одразу за сенсаційною Кудрівкою, яка в першому турі перемогла віцечемпіона УПЛ Олександрію.

Карпати після першого поєдинку опинилося на дні таблиці.

У наступному турі Полісся вдома зіграє з Колосом, а Карпати у Львові зустрінуться з Шахтарем. Обидва матчі відбудуться у неділю, 10 серпня.