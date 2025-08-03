Кудрівка – Олександрія 3:1

Голи: Сторчоус 18, 53, Морозко 37 – Яшков 26 (АГ)

Кудрівка цьогоріч стала дебютантом УПЛ, вийшовши в елітний дивізіон з Першої ліги. Команда доволі феєрично заявила про себе вже на старті, пише 24 Канал.

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Потужний результат дебютанта

Вже на 18-й хвилині Сторчоус відкрив рахунок, реалізувавши передачу Думанюка після високого пресингу. Та відповідь гостей не забарилася: Булеца майстерно виконав штрафний і зрівняв рахунок на 26-й хвилині.

Але ще до перерви Кудрівка знову вийшла вперед. Цього разу чудовий удар зі стандарту виконав Морозко. А після перерви господарі не зупинились. Сторчоус оформив дубль, встановивши остаточний рахунок.

Олександрія мала кілька моментів, аби повернутися у гру, але на шляху став надійний Яшков. А після другої жовтої для Ковальця команда гостей залишилася вдесятьох і не змогла переламати хід зустрічі.

Відзначимо, що 3 серпня також відбудуться матчі Епіцентр – Шахтар (15:30) та Карпати – Полісся (18:00)