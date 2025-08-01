Участь у новому розіграші УПЛ-2025/2026 традиційно візьмуть 16 команд. У новому сезоні української першості зіграє одразу троє дебютантів – Епіцентр, Кудрівка та СК Полтава, пише 24 Канал.
До теми Шахтар чи Динамо: кому прогнозують перемогу у новому сезоні УПЛ-2025/2026
Хто зіграє у сезоні УПЛ-2025/2026?
Натомість харківський Металіст 1925 повертається до елітного дивізіону. Водночас своя інтрига знову буде на горі турнірної таблиці, адже Шахтар захоче реваншуватись у Динамо за провал у минулому сезоні першості-2024/2025. Тоді кияни стали чемпіонами України, а "гірники" фінішували лише третіми.
Усі учасники нового сезону УПЛ-2025/2026:
- Олександрія
- Шахтар
- Динамо
- Зоря
- Оболонь
- Кривбас
- Полісся
- Верес
- Колос
- Рух
- Металіст 1925
- ЛНЗ
- Епіцентр
- СК Полтава
- Карпати
- Кудрівка
Перший тур нового сезону УПЛ поділений аж на чотири ігрові дні.
Розклад першого туру УПЛ-2025/2026
- 1 серпня, 15:30. Колос – Кривбас
- 1 серпня, 18:00. Рух – СК Полтава
- 2 серпня, 15:30. Верес – Динамо
- 2 серпня, 18:00. Зоря – ЛНЗ
- 3 серпня, 13:00. Кудрівка – Олександрія
- 3 серпня, 15:30. Епіцентр – Шахтар
- 3 серпня, 18:00, Карпати – Полісся
- 4 серпня, 18:00. Металіст 1925 – Оболонь
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Олександрія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2.
|
Шахтар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3.
|
Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4.
|
Зоря
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5.
|
Оболонь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6.
|
Кривбас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7.
|
Полісся
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8.
|
Верес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9.
|
Колос
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10.
|
Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11.
|
Металіст 1925
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12.
|
ЛНЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13.
|
Епіцентр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14.
|
СК Полтава
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15.
|
Карпати
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16.
|
Кудрівка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0