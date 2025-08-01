Участь у новому розіграші УПЛ-2025/2026 традиційно візьмуть 16 команд. У новому сезоні української першості зіграє одразу троє дебютантів – Епіцентр, Кудрівка та СК Полтава, пише 24 Канал.

До теми Шахтар чи Динамо: кому прогнозують перемогу у новому сезоні УПЛ-2025/2026

Хто зіграє у сезоні УПЛ-2025/2026?

Натомість харківський Металіст 1925 повертається до елітного дивізіону. Водночас своя інтрига знову буде на горі турнірної таблиці, адже Шахтар захоче реваншуватись у Динамо за провал у минулому сезоні першості-2024/2025. Тоді кияни стали чемпіонами України, а "гірники" фінішували лише третіми.

Усі учасники нового сезону УПЛ-2025/2026:

  • Олександрія
  • Шахтар
  • Динамо
  • Зоря
  • Оболонь
  • Кривбас
  • Полісся
  • Верес
  • Колос
  • Рух
  • Металіст 1925
  • ЛНЗ
  • Епіцентр
  • СК Полтава
  • Карпати
  • Кудрівка

Перший тур нового сезону УПЛ поділений аж на чотири ігрові дні.

Розклад першого туру УПЛ-2025/2026

  • 1 серпня, 15:30. Колос – Кривбас
  • 1 серпня, 18:00. Рух – СК Полтава
  • 2 серпня, 15:30. Верес – Динамо
  • 2 серпня, 18:00. Зоря – ЛНЗ
  • 3 серпня, 13:00. Кудрівка – Олександрія
  • 3 серпня, 15:30. Епіцентр – Шахтар
  • 3 серпня, 18:00, Карпати – Полісся
  • 4 серпня, 18:00. Металіст 1925 – Оболонь

МІСЦЕ

КОМАНДА

 ІГРИ

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1.

Олександрія

 0 0 0 0 0-0 0

2.

Шахтар

 0 0 0 0 0-0 0

3.

Динамо

 0 0 0 0 0-0 0

4.

Зоря

 0 0 0 0 0-0 0

5.

Оболонь

 0 0 0 0 0-0 0

6.

Кривбас

 0 0 0 0 0-0 0

7.

Полісся

 0 0 0 0 0-0 0

8.

Верес

 0 0 0 0 0-0 0

9.

Колос

 0 0 0 0 0-0 0

10.

Рух

 0 0 0 0 0-0 0

11.

Металіст 1925

0 0 0 0 0-0 0

12.

ЛНЗ

 0 0 0 0 0-0 0

13.

Епіцентр

 0 0 0 0 0-0 0

14.

СК Полтава

 0 0 0 0 0-0 0

15.

Карпати

 0 0 0 0 0-0 0

16.

Кудрівка

 0 0 0 0 0-0 0