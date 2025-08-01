Також 1 серпня відбудеться матч у Львові, де Рух зіграє проти Полтави. Чинний чемпіон УПЛ київське Динамо зіграє 2 серпня на виїзді проти рівненського Вереса, повідомляє 24 Канал.
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Хто фаворит нового сезону УПЛ-2025/2026?
Водночас донецький Шахтар стартує у новому сезоні матчем проти Епіцентра (3 серпня).
У новому розіграші УПЛ участь братимуть одразу троє дебютантів: Епіцентр, Кудрівка та Полтава. Натомість Металіст 1925 повертається в українську першість після річної паузи. Востаннє харків'яни виступали в УПЛ у сезоні-2023/2024, коли посіла останнє 16-те місце у турнірній таблиці.
Розклад першого туру УПЛ-2025/2026:
- 1 серпня. Колос – Кривбас (15:30)
- 1 серпня. Рух – Полтава (18:00)
- 2 серпня. Верес – Динамо (15:30)
- 2 серпня. Зоря – ЛНЗ (18:00)
- 3 серпня. Кудрівка – Олександрія (13:00)
- 3 серпня. Епіцентр – Шахтар (15:30)
- 3 серпня. Карпати – Полісся (18:00)
- 4 серпня. Металіст 1925 – Оболонь (18:00)
Нагадаємо. Минулий сезон УПЛ-2024/2025 залишився за Динамо, яке випередило Олександрію на три бали. Шахтар став третім. Останнє четверте місце у єврокубках посіло Полісся. Кияни у 17-те завоювали кубок УПЛ, а у "гірників" за спиною таких трофеїв 15.
Шахтар – найдорожчий клуб нового сезону УПЛ-2025/2026. Вартість "гірників" складає 168 мільйонів євро. Натомість Динамо коштує 92,25 мільйона. Третім йде Полісся – 23,55 мільйона, а четверті Карпати – 16,8 мільйона.
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Прогноз Favbet
У Favbet вже виклали лінію на переможця нового сезону УПЛ-2025/2026. Найкращий коефіцієнт стоїть на тріумф Шахтаря – 1,70. Натомість на те, що чинний чемпіон Динамо візьме першість – 2,40.
Які шанси в інших клубів на перемогу в УПЛ?
- Полісся – 20;
- Карпати – 100;
- Олександрія та Металіст 1925 – по 300;
- Кривбас, Колос і ЛНЗ – по 400;
- Зоря – 450;
- Рух, Верес, Епіцентр, Оболонь, Кудрівка та Полтава – по 500.
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