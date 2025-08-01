Участие в новом розыгрыше УПЛ-2025/2026 традиционно примут 16 команд. В новом сезоне украинского первенства сыграет сразу трое дебютантов – Эпицентр, Кудривка и СК Полтава, пишет 24 Канал.

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Кто сыграет в сезоне УПЛ-2025/2026?

Зато харьковский Металлист 1925 возвращается в элитный дивизион. В то же время своя интрига снова будет на горе турнирной таблицы, ведь Шахтер захочет реваншироваться у Динамо за провал в прошлом сезоне первенства-2024/2025. Тогда киевляне стали чемпионами Украины, а "горняки" финишировали лишь третьими.

Все участники нового сезона УПЛ-2025/2026:

  • Александрия
  • Шахтер
  • Динамо
  • Заря
  • Оболонь
  • Кривбасс
  • Полесье
  • Верес
  • Колос
  • Рух
  • Металлист 1925
  • ЛНЗ
  • Эпицентр
  • СК Полтава
  • Карпаты
  • Кудривка

Первый тур нового сезона УПЛ поделен аж на четыре игровых дня.

Расписание первого тура УПЛ-2025/2026

  • 1 августа, 15:30. Колос – Кривбасс
  • 1 августа, 18:00. Рух – СК Полтава
  • 2 августа, 15:30. Верес – Динамо
  • 2 августа, 18:00. Заря – ЛНЗ
  • 3 августа, 13:00. Кудривка – Александрия
  • 3 августа, 15:30. Эпицентр – Шахтер
  • 3 августа, 18:00, Карпаты – Полесье
  • 4 августа, 18:00. Металлист 1925 – Оболонь

МЕСТО

КОМАНДА

 ИГРЫ

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1.

Александрия

 0 0 0 0 0-0 0

2.

Шахтёр

 0 0 0 0 0-0 0

3.

Динамо

 0 0 0 0 0-0 0

4.

Заря

 0 0 0 0 0-0 0

5.

Оболонь

 0 0 0 0 0-0 0

6.

Кривбасс

 0 0 0 0 0-0 0

7.

Полесье

 0 0 0 0 0-0 0

8.

Верес

 0 0 0 0 0-0 0

9.

Колос

 0 0 0 0 0-0 0

10.

Рух

 0 0 0 0 0-0 0

11.

Металлист 1925

 0 0 0 0 0-0 0

12.

ЛНЗ

 0 0 0 0 0-0 0

13.

Эпицентр

 0 0 0 0 0-0 0

14.

СК Полтава

 0 0 0 0 0-0 0

15.

Карпаты

 0 0 0 0 0-0 0

16.

Кудривка

 0 0 0 0 0-0 0