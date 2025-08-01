Участие в новом розыгрыше УПЛ-2025/2026 традиционно примут 16 команд. В новом сезоне украинского первенства сыграет сразу трое дебютантов – Эпицентр, Кудривка и СК Полтава, пишет 24 Канал.
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Кто сыграет в сезоне УПЛ-2025/2026?
Зато харьковский Металлист 1925 возвращается в элитный дивизион. В то же время своя интрига снова будет на горе турнирной таблицы, ведь Шахтер захочет реваншироваться у Динамо за провал в прошлом сезоне первенства-2024/2025. Тогда киевляне стали чемпионами Украины, а "горняки" финишировали лишь третьими.
Все участники нового сезона УПЛ-2025/2026:
- Александрия
- Шахтер
- Динамо
- Заря
- Оболонь
- Кривбасс
- Полесье
- Верес
- Колос
- Рух
- Металлист 1925
- ЛНЗ
- Эпицентр
- СК Полтава
- Карпаты
- Кудривка
Первый тур нового сезона УПЛ поделен аж на четыре игровых дня.
Расписание первого тура УПЛ-2025/2026
- 1 августа, 15:30. Колос – Кривбасс
- 1 августа, 18:00. Рух – СК Полтава
- 2 августа, 15:30. Верес – Динамо
- 2 августа, 18:00. Заря – ЛНЗ
- 3 августа, 13:00. Кудривка – Александрия
- 3 августа, 15:30. Эпицентр – Шахтер
- 3 августа, 18:00, Карпаты – Полесье
- 4 августа, 18:00. Металлист 1925 – Оболонь
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|ИГРЫ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Александрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2.
|
Шахтёр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3.
|
Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4.
|
Заря
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5.
|
Оболонь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6.
|
Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7.
|
Полесье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8.
|
Верес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9.
|
Колос
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10.
|
Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11.
|
Металлист 1925
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12.
|
ЛНЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13.
|
Эпицентр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14.
|
СК Полтава
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15.
|
Карпаты
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16.
|
Кудривка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0