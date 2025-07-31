24 липня команди провели свій перший матч, який закінчився виїзною перемогою Шахтаря з рахунком 2:4. "Гірники" зробили вагомий внесок, аби продовжити свій шлях у Лізі Європи-2025/2026, інформує 24 Канал.

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Як завершився матч Шахтар – Бешикташ?

Вже на старті матчу "гірники" могли відкривати рахунок. Тобіас прорвався крізь оборону Бешикташу та наважився на удар. М'яч пролетів поруч із турецькими воротами.

На 12-й хвилині номінальним господарям матчу таки вдалось вийти уперед 1:0. Кевін продемонстрував індивідуальний дриблінг, проскочив повз захисників та гарматно пробив у дальню дев'ятку.

Відео голу Кевіна

Лише через 10 хвилин "чорні орли" потурбували Різника. Голкіпер Шахтаря впорався із ударом Мучі.

Еліас та Аліссон за проміжку декількох хвилин на екваторі першого тайму могли збільшувати перевагу "гірників", якби не порятунки голкіпера.

На 37-й хвилині супернагоду змарнували донеччани.

Під завісу першого тайму Шахтар подвоїв перевагу на табло. На другій компенсованій до тайму хвилині Еліас результативно замкнув передачу Тобіаса – 2:0. На перерву команди пішли якраз за цього переможного рахунку "гірників".

Відео голу Еліаса

У другому таймі "гірники" продовжили свою домінацію на футбольному полі, але не змогли перетворити свою активність у ще один гол. Наприкінці зустрічі "чорні орли" могли скоротити відставання до мінімуму, але взяття воріт було скасоване через фол від Жоау Маріу.

Шахтар – Бешикташ 2:0 (за двома матчами 6:2)

Голи: Кевін, 12, Еліас, 45+2

У наступному раунді кваліфікації Ліги Європи-2025/2026 Шахтар зустрінеться із грецьким Панатінаїкосом, який програв шотландському Рейнджерсу у кваліфікації Ліги чемпіонів 0:2 та 1:1. Бешикташ опустився у Лігу конференцій, де зіграє проти Сент-Патрікс (Ірландія).