"Гірники" забезпечили собі це право, здобувши Кубок України. Напередодні вони дізналися свого потенційного суперника у четвертому кваліфікаційному раунді, повідомляє 24 Канал.

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З ким може зіграти Шахтар за вихід у груповий етап?

У цій стадії турніру виступить 24 команди. Кількість потенційних суперників для команди Арди Турана скоротилася після того, як організатори сформували групи посіву.

Донеччани опинилися серед сіяних при жеребкуванні. Їх можливими суперниками були несіяні команди у цьому раунді за основним шляхом.

Тож, у разі перемоги у протистоянні з грецьким Панатінаїкосом, донецький Шахтар мав варіанти зустрітися з одним із цих суперників:

Генк (Бельгія)

Переможець пари РФШ (Латвія) – КуПС (Фінляндія)

Абердін (Шотландія)

Самунспор (Туреччина)

Врешті-решт "гірникам" випав четвертий варіант. Матчі четвертого раунду кваліфікації заплановані на 21 та 28 серпня.

Зазначимо, що також свого потенційного суперника дізналося й київське Динамо. У разі поразки у протистоянні з кіпрським Пафосом у Лізі чемпіонів, "біло-сині" зустрінуться з переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Довідка. Переможці цієї стадії турніру відберуться в основний етап Ліги Європи. Ті ж, хто програють – гратимуть у груповому раунді Ліги конференцій.

Нагадаємо, що напередодні Динамо та Шахтар зіграли матчі першого туру УПЛ. Вони здобули минімальні перемоги з однаковим рахунком 1:0.