Украинский мир футбола шокировала трагическая весть от луганской Зари. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба, умер один из игроков Зари Владимир Белоцерковец.

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Кто умер в Заре?

Игрок умер в 25 лет. О причинах смерти пока ничего не известно. Луганчане охарактеризовали игрока как профессионального, доброго и отзывчивого человека, а также выразили соболезнования семье футболиста.

Владимир является воспитанником Зари. Он родился в Голой Пристани на Херсонщине 22 января 2000 года. В 17 лет нападающий попал в академию "бело-черных" и дебютировал за них в 2020-м.

Позже Белоцерковец поиграл за запорожский Металлург и петровский Ингулец. В составе последних он стал чемпионом Первой лиги. Этой зимой игрок вернулся в Зарю.

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В 105 матчах на клубном уровне Владимир забил 5 голов и отдал 10 ассистов. На матч первого тура УПЛ Зари против ЛНЗ игрок не попал в заявку команды Виктора Скрипника.