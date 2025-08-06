Мир бокса потерял одного из известных своих представителей. В США ушел из жизни американский Кенни Вайс, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.

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Чем известен Вайс?

Боксер умер в возрасте 64 лет. Причиной смерти стало осложнение, которое возникло как следствие хронической травматической энцефалопатии. Это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание головного мозга, которое возникает из-за повторяющихся черепно-мозговых травм.

Эксперты уверены, что эта болезнь стала следствием его профессиональной карьеры. Уайс выступал в первом полусреднем весе и выиграл 32 из 40 поединков. Из них 26 – нокаутом.

Наиболее известным его боем стал трагический поединок против Брайана Баронета в 1988 году. В последнем раунде Вайс отправил оппонента в нокаут и тот не смог подняться. Врачи не успели спасти Брайана на ринге, из-за травмы он впал в кому.

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А через три дня Баронет умер в больнице, ведь было принято решение отсоединить его от аппарата искусственного дыхания. В конце концов в 1995 году Вайс стал чемпионом мира по версии WBF в первом полусреднем весе.

После завершения карьеры он открыл спортзал в городе Лафайетт вместе со своим тренером Бо Уиллифордом. Напомним, что несколько дней назад умер брат легендарного Мухаммеда Али.