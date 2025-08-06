Світ боксу втратив одного з відомих своїх представників. У США пішов з життя американський Кенні Вайс, повідомляє 24 Канал з посиланням на BoxingScene.

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Чим відомий Вайс?

Боксер помер у віці 64 років. Причиною смерті стало ускладнення, яке виникло як наслідок хронічної травматичної енцефалопатії. Це прогресуюче нейродегенеративне захворювання головного мозку, яке виникає через повторювані черепно-мозкові травми.

Експерти впевнені, що ця хвороба стала наслідком його професійної кар'єри. Вайс виступав у першій напівсередній вазі та виграв 32 з 40 поєдинків. Із них 26 – нокаутом.

Найбільш відомим його боєм став трагічний поєдинок проти Браяна Баронета у 1988 році. В останньому раунді Вайс відправив опонента в нокаут і той не зміг підвестись. Лікарі не встигли врятувати Браяна на ринзі, через травму він впав у кому.

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А за три дні Баронет помер у лікарні, адже було прийнято рішення від'єднати його від апарату штучного дихання. Зрештою у 1995 році Вайс став чемпіоном світу за версією WBF у першій напівсередній вазі.

Після завершення кар’єри він відкрив спортзал у місті Лафаєтт разом зі своїм тренером Бо Вілліфордом. Нагадаємо, що кілька днів тому помер брат легендарного Мухаммеда Алі.