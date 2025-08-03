Рахамана Алі називають найвідданішим прихильником свого брата. Причину смерті наразі не розкривають, а деталі похорону обіцяють оголосити згодом, пише 24 Канал з посиланням на Muhammad Ali Center.

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Що відомо про Рахамана Алі

У пам’ять про легендарного чемпіона він присвятив життя збереженню його спадку, зокрема написав дві книги: автобіографічну "Це брат Мухаммеда Алі! Моє життя в андеркарді" і більш глибоку та особисту "Мій брат, Мухаммед Алі – остаточна біографія".

Мій тато щиро любив свого брата Рахамана. Тепер вони знову разом, поруч зі своїми батьками. Нехай їхній спокій буде вічним,

– написала у соцмережах донька Мухаммеда Алі, Лайла.

Рахаман, який народився під ім’ям Рудольф Арнетт Клей, згодом прийняв іслам, як і його знаменитий брат. З 1964 по 1971 рік він також виступав на професійному рингу. З 18 боїв здобув 14 перемог, з них 7 нокаутом, зазнав 3 поразок та один бій завершив унічию.

Відзначимо, що нещодавно помер видатний тренер Томмі Брукс, який тренував братів Кличків, Холіфілда та Тайсона.