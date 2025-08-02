Тайсон Ф'юрі висловився про повернення у бокс. "Циганський король" здивував фанів свою заявою стосовно камбеку у профі-ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також "Перемовини вже тривають": в команді Усика назвали ймовірного наступного суперника українця

Що сказав Ф'юрі про повернення у бокс?

Тайсон Ф'юрі заявив, що не повернеться у бокс. "Циганський король" підкреслив, що він занадто старий для того, аби знову битися.

Колишній чемпіон світу вважає, що потрібно дати дорогу молодим. А британський боксер залишиться не при справах.

Коли ви знову побачите мене на рингу? Ніколи. Я занадто старий, погляньте на мою бороду, вся сива. Бокс — це гра для молодих,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі востаннє бився наприкінці 2024 року. "Циганський король" поступився Олександру Усику та на початку 2025 року оголосив про завершення кар'єри.

Проте перед реваншем Тайсон Ф'юрі заявив про трилогію з Олександром Усиком. "Циганський король" повідомив, що бій відбудеться у квітні 2026 року.

Раніше повідомляли про те, скільки Олександр Усик заробив за реванш проти Даніеля Дюбуа. Прибуток українського чемпіона значно менше, ніж ті, які з'являлись у ЗМІ.