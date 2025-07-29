У мережі поширились чутки про шалений гонорар Олександра Усика за реванш із Даніелем Дюбуа. Стало відомо, скільки насправді заробив український боксер, повідомляє 24 канал із посиланням на "Чемпіон".

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Скільки коштів зібрала трансляція реваншу?

Найбільшу кількість доходів реванш Усик – Дюбуа приніс став продаж телеправ на показ поєдинку. Бій між українським боксером можна було подивитись лише за PPV – плати та дивись.

У Великій Британії DAZN пропонував за перегляд реваншу Усик – Дюбуа 24,99 фунта стерлінгів (34 долари або 1419 гривень). Тоді як у Сполучених Штатах Америки можна було подивитись вечір боксу 59,99 долара – 2509 гривень.

За наявною інформацією, всього було продано близько 500 тисяч PPV, більшість з них переважно у Великій Британії. Платформа DAZN отримує приблизно 15-20 відсотків з продажу, з цього виходить "чистими" 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Два мільйони фунтів стерлінгів було зароблено з продажу трансляції реваншу Усик – Дюбуа іншим телекомпаніям. Дохід від квитків на бій склав близько 10 мільйонів фунтів, а також 1,5 мільйона з реклами.

Сумарний дохід за реванш Усик – Дюбуа з урахуванням витрат становить близько 21,5 мільйона фунтів стерлінгів. Український боксер отримав 60 відсотків за бій проти британця – 12,9 мільйона фунтів стерлінгів (17,5 мільйонів доларів).

Які витрати в Усика?

Олександр Усик має свою команду, яка допомагала українському боксеру готуватись до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Частину з гонорару абсолютний чемпіон світу витратив на зарплату.

Усик має у своїй команді – менеджера Егіса Клімаса, спортивного директора Сергія Лапіна, тренера Юрія Ткаченка та інший персонал. Тому український боксер отримав за реванш проти британця у десятки разів менше, ніж повідомляли у ЗМІ.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа. Король хевівейту нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку, провівши серію потужних ударів.

Раніше повідомляли про те, що Пол Маліньяджі назвав секрет успіху Олександра Усика у боксі. Колишній чемпіон світу порівняв абсолютного чемпіона світу з роботом.