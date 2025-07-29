Наразі більшість експертів вважають, що українцю ніхто не здатен нав'язати гідну конкуренцію в дивізіоні. Своєю думкою щодо сучасного хевівейту поділився відомий тренер Андре Розьє, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
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Що Розьє думає про Усика та сучасний хевівейт?
Американець заявив, що розчарований супертяжами останнього покоління, виокремивши серед них Олександра Усика. Він розповів, чим нинішні бійці відрізняються від попередніх генерацій:
"Я хотів би побачити від сучасних хевівейтерів пильність, відданість справі, трохи агресії. Покажіть мені, що ви готові ризикувати. Покажіть мені Евандера Холіфілда, Майка Тайсона, Ріддіка Боу. Я можу повернутися ще далі – покажіть мені Джорджа Формана, Рона Лайла, Кенні Нортона, Мухаммеда Алі, Джиммі Янга.
Покажіть мені, що ви хочете бути особливими. Ось що я хочу побачити. Когось, хто має внутрішню потребу бути особливим. Я не задоволений новим поколінням надважковаговиків. Я навіть не дуже на них зосереджуюсь. Усик – єдина людина, яку я поважаю. Решта, здається, просто за грошима прийшла".
Також спеціаліст оцінив рівень Олександра Усика. Він поміркував, чи міг би українець змагатися на рівних з легендами минулого.
Звичайно, міг би. Я не кажу, що він би точно переміг тих жорстких хлопців, але у нього були б дуже хороші шанси, бо він технічно сильний боєць,
– сказав Розьє.
До слова. Олександр Усик провів на професійному рівні 24 бої, у яких здобув усі перемоги. Після наступного поєдинку він планує повісити рукавички на цвях.
Нагадаємо, що напередодні про місце Усика в історії боксу висловився катмен Рас Анбер.