Сейчас большинство экспертов считают, что украинцу никто не способен навязать достойную конкуренцию в дивизионе. Своим мнением относительно современного хевивейта поделился известный тренер Андре Розье, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Что Розье думает об Усике и современном хевивейте?

Американец заявил, что разочарован супертяжами последнего поколения, выделив среди них Александра Усика. Он рассказал, чем нынешние бойцы отличаются от предыдущих генераций:

"Я хотел бы увидеть от современных хевивейтеров бдительность, преданность делу, немного агрессии. Покажите мне, что вы готовы рисковать. Покажите мне Эвандера Холифилда, Майка Тайсона, Риддика Боу. Я могу вернуться еще дальше – покажите мне Джорджа Формана, Рона Лайла, Кенни Нортона, Мухаммеда Али, Джимми Янга.

Покажите мне, что вы хотите быть особенными. Вот что я хочу увидеть. Кого-то, кто имеет внутреннюю потребность быть особенным. Я не доволен новым поколением сверхтяжеловесов. Я даже не очень на них сосредотачиваюсь. Усик – единственный человек, которого я уважаю. Остальные, кажется, просто за деньгами пришли".

Также специалист оценил уровень Александра Усика. Он поразмышлял, мог бы украинец соревноваться на равных с легендами прошлого.

Конечно, мог бы. Я не говорю, что он бы точно победил тех жестких ребят, но у него были бы очень хорошие шансы, потому что он технически сильный боец,

– сказал Розье.

К слову. Александр Усик провел на профессиональном уровне 24 боя, в которых одержал все победы. После следующего поединка он планирует повесить перчатки на гвоздь.

Напомним, что накануне о месте Усика в истории бокса высказался катмен Рас Анбер.