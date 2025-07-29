После знакового триумфа украинца активно обсуждается его место в боксерской иерархии всех времен. Своим мнением по этому поводу поделился Рас Анбер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Что думает Анбер о величии Усика?

Катмен абсолюта считает, что Александр Усик мог бы дать отпор и быть конкурентоспособным со всеми легендами прошлого. Он оценил шансы украинского бойца с признанными звездами и назвал его примерное место в истории бокса.

"Александр не только доказал, что является лучшим супертяжем современности – он доказал, что является одним из лучших в этом весе вообще. Я верю в его шансы победить почти любого из легенд. Я верю, что он, например, победил бы Джека Демпси или Рокки Марчиано. Сколько леворуких соперников встречали те двое?

Ларри Холмс, Мухаммед Али и Леннокс Льюис представляли бы гораздо большую угрозу для Александра, но никто из них не был бы явным фаворитом в бою с ним. Все трое подарили бы фантастические поединки. Кроме супертяжелого веса, по моему мнению, Александр также доказал, что является одним из 20 лучших боксеров в истории. Возможно, даже входит в топ-10".

К слову. Александр Усик является единственным боксером в истории, который становился олимпийским чемпионом и трехкратным абсолютом, к тому же еще и в двух весовых категориях.

Напомним, что накануне также Рой Джонс-младший поделился мнением о месте Александра Усика в истории бокса.