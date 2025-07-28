После этого боя боксерское сообщество активно обсуждает спортивное наследие украинского бойца. Своим мнением по этому поводу поделился, в частности, и Рой Джонс-младший, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Что думает Джонс о месте Усика в иерархии бокса?

Бывший чемпион мира убежден, что Александр Усик точно должен быть в списке лучших боксеров всех времен. Он отдал должное украинцу и назвал примерное его место.

"На самом деле я не имею четкого мнения по этому поводу. Но он точно в топе – где-то между седьмым и пятым местом. Потому что он достиг того, чего никому раньше не удавалось. Не говоря уже о том, что уровень супертяжелого веса сейчас не такой, как был когда-то.

Но то, как он это сделал – стал абсолютным чемпионом в крузервейте, а теперь абсолютным чемпионом в супертяжелом весе – это о многом говорит. Мало кто может похвастаться подобным. Поэтому сам факт, что он это сделал, уже должен ставить его в топ-5", – сказал Джонс.

Справка. Александр Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он провел 24 боя, в которых одержал все победы – 15 нокаутом.

Напомним, что накануне Пол Малиньяджи назвал секрет успеха украинского боксера. Он объяснил, что заставляет действующего короля хевивейта продолжать карьеру.