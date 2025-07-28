Українець здолав британця нокаутом у п'ятому раунді. Своїми думками про новоспечного абсолюта поділився Пол Маліньяджі, повідомляє 24 Канал із посиланням на BoxingScene.

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Що робить Усика особливим?

Колишній чемпіон світу висловився про мотивацію Олександра Усика. Він пояснив, чому український боксер не вішає рукавички на цвях, хоча вже всім довів свою велич.

"Ці східні європейці як роботи, чувак. Вони навіть не роблять це заради грошей. Вони роблять це від фанатизму, заради слави, України-матері й так далі. Це інша ментальність. Інша культура. У певному віці, мені здається, більшість нормальних західних хлопців думають, що повинні про все подбати, адже мають інші обов'язки після боксу, в них є гроші та взагалі все добре.

Ці ж хлопці думають про досягнення та хочуть мати їх ще більше. Я не думаю, що це точно через гроші. Ніхто не буде робити це безплатно, але цей хлопець просто хоче шукати нових досягнень", – сказав Маліньяджі.

До слова. Олександр Усик провів на професійному рівні 24 бої, у яких здобув усі перемогу. Раніше він анонсував, що до завершення кар'єри проведе ще один поєдинок.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, хто навчив українця удару Іван, яким він нокаутував Даніеля Дюбуа.