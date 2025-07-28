Після бою український боксер розповів, що його вирішальний хук має спеціальне ім'я – Іван. Стало відомо, хто навчив новоспеченого абсолюта завдавати такого удару повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Хто поставив Усику удар Іван?

Це був Рас Анбер. Катмен Олександра Усика зізнався, що він показав його у 2018 році під час тренувань у США.

Шкода, що я не був на його пресконференції після бою. Пізніше я дізнався, що Олександр шукав мене, бо його запитали про нокаутуючий удар – той самий, який я показав йому ще у 2018 році, коли ми були в Каліфорнії і він готувався до бою з Майклом Гантером,

– сказав Анбер.

Спеціаліст додав, що український боєць вже використовував цей удар раніше. Йому шкода, що він не зміг розділити той момент слави з Олександром Усиком:

"Цей удар – він назвав його Іван, здається, на честь Івана Грозного – він використав і проти Джошуа, і щоб нокаутувати Тоні Белью. Для шульги проти правші або навіть навпаки, це технічний удар, який дозволяє скористатися відмінностями у стійках.

Мені б хотілося розділити той момент з ним – я питав його про Івана перед боєм. Ми вигукували це з кутка, і це був наш спільний секрет, але найважливіше те, що цей удар знову спрацював для нього".

До слова. Для Олександра Усика це була друга перемога над Даніелем Дюбуа. Вперше він здолав "Динаміта" в серпні 2023 року технічним нокаутом.

Нагадаємо, що раніше зірковий Рой Джонс прокоментував перемогу українця в битві за абсолют. Він пояснив, чому Даніель Дюбуа програв без шансів.